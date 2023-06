Lutte contre la pauvreté : Les femmes de Matam sur les rails de l’autonomisation Déterminé à lutter contre la pauvreté dans son terroir et soucieux d’une paix sociale durable au Sénégal, le Dage d’Abdoulaye Sy qui contribue à l’autonomisation des femmes de Matam à travers des formations et appuis en financement, a fait le tour des familles religieuses de la zone pour prêcher la paix.

À travers une démonstration de solidarité, le Dage Abdoulaye Sy, responsable politique à Nabadji, s’est investi pour l’autonomisation des femmes de son terroir. À Matam, les femmes regroupées en groupement ont été formées grâce à M. Sy qui leur a remis des appuis en attendant ceux des programmes de l’État, notamment le Fonds national de crédit pour les femmes, la Der/Fj, le Programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie) et le Fonds national de promotion de l'entreprenariat féminin (Fnpef).



Conscient que rien ne peut se faire sans la paix, Abdoulaye Sy a rendu visite à une vingtaine de familles religieuses de la contrée pour leur demander de prier pour une paix sociale, durable au Sénégal.



À leur tour, ses hôtes l’ont décrit comme «un digne fils du terroir et un fonctionnaire émérite de l’État du Sénégal, très attaché à ses racines au Fouta, où il est constamment auprès des habitants, partageant leurs peines et leurs joies».



Malgré ses moyens limités, Abdoulaye Sy se distingue au Fouta dans l’appui et la formation des groupements de femmes, le soutien aux étudiants, la prise en charge de certains cas de malades. Il contribue à la construction d’école, à la subvention aux mosquées ainsi qu’aux associations sportives, culturelles…



Tribune



