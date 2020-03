Lutte contre la propagation du Covid 19 à Kaolack: 256 sur 283 mosquées n'ont pas prié le vendredi

Le gouverneur de Kaolack a invité les populations au respect de l'arrêté du ministre Aly Ngouille Ndiaye, portant interdiction des rassemblements publics. L’appel a été fait hier, à l’occasion de la cérémonie de remise de dons de Serigne Mboup. Une initiative rentrant dans l’optique de lutter contre la propagation du virus Covid 19.



Ainsi, Alioune Badara Mbengue a précisé que toutes les mesures sont prises pour éviter des rassemblements publics. L'interdiction de manifestations a motivé la fermeture des gares routières, des banques, des frontières, etc.

" C'est hier, vendredi seulement, que nous avons eu quelques problèmes pour faire appliquer l'arrêté du ministre de l'intérieur avec la prière du Vendredi. Mais, on peut espérer. Puisque, nous sommes toujours en discussion avec certaines autorités religieuses pour mieux faire comprendre qu'il s'agit d'une mesure de prévention contre cette maladie », a fait savoir le gouverneur.



D’après lui, il a été constaté que sur 283 mosquées recensées, les 256 n'ont pas sacrifié à la prière du vendredi. Et, il s’agit d’un pourcentage satisfaisant dans l'ensemble, même s'il faut dire que les discussions avec certaines autorités religieuses continuent.



A retenir que le président Serigne Mboup a mis sur la table une enveloppe de 5 millions de FCfa, avec de l'eau de Javel, du savon, du riz, de l'huile, du gel antiseptique....



Abdoulaye Diallo

Correspondant à Kaolack



