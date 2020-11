Lutte contre la résistance aux antimicrobiens : Des organisations internationales et africaines unissent leurs forces

«Le fait que la résistance aux antimicrobiens (Ram) menace le développement et la santé en Afrique, six organisations internationales et continentales lancent le premier partenariat de ce type pour lutter contre cette crise de santé publique sur le continent », lit-on dans un communiqué de presse.



Les partenaires ont consolidé leur collaboration aujourd'hui avec une déclaration conjointe de huit hauts représentants pendant le premier jour de la campagne de la semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens (WAAW) pour l'Afrique, prenant acte de la « menace silencieuse pour la santé publique que représente la (RAM) dans tous les pays d'Afrique» et ont exprimé leur inquiétude pour «l’usage incontrôlé d’antimicrobiens sur le continent africain».



«Les antimicrobiens comprennent les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques et les antiparasitaires et sont utilisés pour prévenir et traiter les infections chez les humains, les animaux et les plantes. Les agents antimicrobiens ont sauvé des millions de vies, protégé la santé et le bien-être des animaux ainsi que la sécurité alimentaire », lit-on dans le document.



«La résistance aux antimicrobiens est un sujet de préoccupation pour l'Afrique en raison de la menace pour la santé publique des citoyens africains et de l'impact socio-économique négatif sur le bien-être et les moyens de subsistance. L’UA-Bira considère la santé animale comme un aspect essentiel de l’objectif de développement continental de l’UA consistant à assurer la santé publique et à renforcer la compétitivité de ses produits animaux pour une croissance économique accélérée.», note Prof Ahmed El-Sawalhy, directeur du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine





« Nous sommes à un moment critique pour changer la façon dont nous utilisons les antimicrobiens pour les humains, les animaux et les plantes et pour réduire l'émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens. Si la résistance aux antimicrobiens n'est pas maîtrisée, la prochaine pandémie à laquelle nous serons confrontés pourrait être résistante aux antimicrobiens et bien plus meurtrière si les médicaments nécessaires pour la traiter ne fonctionnent pas », déclare Abebe Haile-Gabriel, représentant régional de la Fao pour l'Afrique.



« La résistance aux antimicrobiens est l'un des défis sanitaires les plus urgents auxquels l'Afrique est confrontée. Si nous n’agissons pas maintenant, nous pourrions voir le continent faire reculer les gains en santé que nous avons réalisés grâce à d’immenses efforts et sacrifices. Nous devons arrêter de mettre en danger notre avenir et réfléchir avant de mettre une pilule dans notre bouche », ajoute Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'Oms pour l'Afrique.



« Nous avons tous un rôle important à jouer pour protéger l'efficacité des antimicrobiens afin de garantir la santé animale, humaine et environnementale. Chaque pays doit s'engager à faire en sorte que les antimicrobiens soient utilisés de manière prudente et responsable; en appliquant les normes internationales, les lignes directrices de la législation nationale pour l'harmonisation, la surveillance et le contrôle de la production, de la distribution et de l'utilisation non réglementées d'antimicrobiens, », souligne Dr Karim Tounkara, représentant régional de l'Oie pour l'Afrique.

