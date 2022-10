Lutte contre la vie chère : Le Mouvement «Renaissance patriotique» prône la mobilisation de tous les Sénégalais

La cherté de la vie ne reconnaît pas la couleur de parti. C’est la conviction du fondateur du mouvement de la Renaissance patriotique, Koly Sall, qui était en Assemblée générale, marquant le lancement officiel de leurs activités politiques et citoyennes, renseigne "L'As".



A l’en croire, ce combat ne devrait pas être uniquement celui du Président Macky Sall, mais celui de tous les Sénégalais. « La vie est très chère partout dans le monde, donc c’est un devoir pour le président de la République de lancer ces concertations. Mais, cette initiative mérite la mobilisation de tous les Sénégalais. C'est pourquoi, nous appelons le pouvoir comme l'opposition à se donner la main, pour vaincre cette lancinante question afin de soulager les ménages sénégalais, parce que si on diminue les denrées, cela profite à tous les Sénégalais et on n’aura pas besoin d’être du pouvoir ou de l’opposition pour le sentir », affirme le fondateur du mouvement Renaissance patriotique, par ailleurs ingénieur en informatique.



Outre la cherté de la vie, Koly Sall exhorte le gouvernement du Sénégal à engager des réflexions permettant de préserver l’environnement. « L’érosion côtière progresse fortement. Nous avons les îles du Saloum et d’autres localités touristiques qu’il faut préserver. Et nous avons des pistes de solutions dans ces domaines pour accompagner l’Etat et participer au développement du pays », indique Koly Sall. En attendant, il demande à l’Etat d’adopter une nouvelle politique permettant de réduire la pollution et les autres facteurs de dégradation du climat. Il appelle aussi les Sénégalais, à se mobiliser pour faire face à des problèmes tels que les inondations.



Revenant par ailleurs sur la création de leur mouvement, l'ingénieur en informatique, indique que celui-ci est fondé sur la base du patriotisme et de la citoyenneté, en vue d’apporter des pistes de solutions aux différentes préoccupations des populations. « Notre champ d'action s'élargit sur plusieurs axes à savoir la santé, l'éducation, l'élevage l'agriculture entre autres. Avec des propositions, des pistes de solutions très réfléchies et bien programmées, nous allons aussi accentuer sur la Microfinance », souligne le fondateur du mouvement Renaissance patriotique.



Dans cette dynamique, poursui-t-il, notre équipe est en train de travailler avec des personnes ressources du pays mais surtout, de l’extérieur pour mener très bien certains projets de développement qui vont impacter positivement les couches les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes du pays. « Nous avons beaucoup de thématiques sur lesquelles nous comptons travailler avec les experts afin d’aider, à travers des recommandations qui seront issues de ces travaux, les dirigeants dans leurs politiques publiques. Et on aboutira à des résultats d’ici très peu de temps », affirme le fondateur du mouvement de la Renaissance patriotique, Koly Sall.