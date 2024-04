Lutte contre la vie chère : Le Président Diomaye Faye veut un plan d’urgence opérationnel, avant le 15 mai

C’est l’une des urgences les plus attendues. Après avoir reçu, mardi, les centrales syndicales et le patronat, le président de la République veut hâter le pas pour alléger le coût de la vie.



En Conseil des ministres, hier, Bassirou Diomaye Faye donné des instructions au Premier ministre, aux ministres en charge du Commerce et de l’Industrie, des Finances et du Budget et de l’Agriculture, de lui proposer, « avant le 15 mai 2024, un plan d’urgence opérationnel de lutte contre la vie chère, assorti de mesures hardies de baisse des prix des denrées de consommation courante, ainsi que de certains services essentiels ».











Bes Bi