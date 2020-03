Lutte contre le C0vid-19: La plateforme des femmes And Jeggo donne une contribution de 1 000 000 FCFA

En cette période durant laquelle le monde est bouleversé par la pandémie du COVID 19, tous les pays ont adopté une stratégie de lutte.



Ici au Sénégal, la lutte sous l’impulsion du Président Macky Sall et de son gouvernement, rencontre l’adhésion de l’ensemble des forces vives de la Nation. Des orientations claires à travers la sensibilisation permanente des gestes barrières, sont faites par toutes les structures de santé, administratives, corporatistes et citoyennes.



Un fonds national, FORCE-COVID 19 a été mis en place par l’Etat, avec une dotation de mille milliards pour faire face aux effets économiques, sanitaires et sociaux de la pandémie.



Un esprit de solidarité est ainsi né autour de cette lutte, amenant tous les fils de notre cher pays à s’engager activement, pour soutenir les actions du gouvernement.



C’est pourquoi, la plateforme des femmes « And Jeego », structure nationale qui regroupe plusieurs organisations de femmes réparties sur tout le territoire sénégalais, à travers son comité exécutif, consciente de la gravité et des risques de propagation du virus, apporte sa modeste contribution d’un montant d’Un million de francs CFA (1 000 000 FCFA) et fait ainsi écho à l’effort national que tout le peuple sénégalais fournit en soutien à l’action du chef de l’état.



La Plateforme s’engage à poursuivre la sensibilisation pour un respect strict des mesures d’hygiène et de prévention, au niveau de tous ses membres et démembrements.



La plateforme remercie et encourage le Gouvernement, en particulier le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr, félicite vivement tous les agents de santé, toute la population pour leur engagement et souhaite un prompt rétablissement aux malades.



Ensemble, nous vaincrons le COVID 19 ! Vive le Sénégal uni.



