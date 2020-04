Lutte contre le COVID-19: un sommet extraordinaire des Chefs d’État de la CEDEAO par visioconférence prévu demain Une session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Cedeao, est prévue par visioconférence le 23 avril 2020, à partir de 10 heures, temps universel.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Les chefs d'État discuteront de l’évolution de la situation et de l'impact de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) dans l’espace Cedeao, informe un communiqué parvenu www.leral.net.



Préalablement à la tenue de ce sommet extraordinaire, les ministres en charge des finances et les gouverneurs des banques centrales de la Cedeao, ont tenu une réunion extraordinaire en visioconférence, le 21 avril 2020, sur le même sujet.



Dans le but de faire face au COVID-19 dans la région, la Cedeao a immédiatement mis à disposition un soutien financier, venant compléter l'aide des partenaires internationaux pour l'achat de fournitures et d'équipements médicaux essentiels à la lutte contre la pandémie.



D’après le document reçu, au 20 avril 2020, selon les données de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), les 15 États membres ont enregistré 5 474 cas confirmés, dont 1 567 guéris, 140 décès et 3 767 cas actifs.



La Cedeao a réaffirmé sa solidarité envers les États membres, tout en se félicitant de l’ensemble des mesures déjà adoptées pour contenir la propagation de la pandémie et prendre en charge les malades.













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos