Lutte contre le Coronavirus: Le DG d'Auchan fait la leçon au ministre du Commerce et à son équipe

Mercredi 18 Mars 2020

Mardi, le conclave organisé par les services du ministère du Commerce pour se pencher sur l’état des stocks alimentaires des importateurs du pays, a permis de lever le voile sur la négligence qui règne quelque part autour de la riposte contre le Covid19.



Dans une étroite salle du CICES, s’étaient retrouvés commerçants, fonctionnaires du ministère du Commerce, consommateurs et beaucoup de journalistes. Pour tous ces participants, un seul micro que tout le monde se passait. Sans tenir compte des risques de contamination !



Un décor aux relents de suicide qui a fait réagir le Directeur d’Auchan Sénégal venu assister à la rencontre. Prenant le micro pour intervenir, il alerte : « nous sommes dans un contexte de propagation du coronavirus alors que ce micro que nous partageons tous ici, peut être un vecteur de transmission du virus. En plus, nous sommes tous assis à une distance de moins d’un mètre l’un de l’autre. Ce qui peut faciliter la contamination du coronavirus d’une personne à une autre » alerte-t-il, selon "Le Témoin", devant la ministre du Commerce qui présidait la rencontre.

