Lutte contre le Covid 19: Baba Tandian offre un million d'affiches au ministère de la santé... Le grand bosse de "Tandian Imprimerie", Baba Tandian, vient de poser un acte très fort. Au moment où la sensibilisation le Coronavirus bat de l'aille, l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, Baba Tandian a déployé la gros moyens pour combattre le coronavirus. Apres gels alcoolisés, il vient d' offrir plus d'un million de flayers au ministère de la santé et de l'action sociale. Qui dit mieux ? Après vérification, la valeur n'est pas loin de 27 millions de nos sous.





"C'est les affiches que j'ai offert au ministère de la santé que les maires gouverneurs, préfets et autres viennent les chercher. Parmi eux, il y a le ministère des sport, Matar Ba, représenté par l'ancien ministre de la culture, le maire de Tamba, le ministre Sidiki Kaba ,le gouverneur de la région de Thies, le maire de Ngor, le maire de sacre cœur Barthélemy Dias, Amadou Samba Kane et des associations de bonne volonté. Je rappelle que d'autres affiches et flyers sont toujours disponible et c'est gratuit", a t-il révélé.

