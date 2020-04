Lutte contre le Covid-19: Macky Sall proroge par décret, l’état d’urgence et le couvre-feu jusqu’au 4 mai 2020

Le président de la République a pris, par décret, la decision de proroger, jusqu’au 4 mai 2020, l’état d’urgence et le couvre-feu décrétés dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

