Lutte contre le Covid-19: Médina Baye offre 10 millions FCFA et 110 tonnes de riz Le frère cadet du khalife de Médina Baye, Mame Maye Niass, a remis, hier, au gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, un chèque de 10 millions FCFA dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et 110 tonnes de riz à distribuer aux familles les plus touchées. Un geste apprécié à sa juste valeur par le gouverneur, qui a appelé les populations à unir leurs forces et à respecter les mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. A signaler que Kaolack est l’une des rares régions, jusque-là épargnée par le coronavirus. Les 29 cas suspects notés dans la région, ont été tous testés négatifs.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos