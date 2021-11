Lutte contre le Sida et le Cancer, l’Afaad sensibilise à Pikine et à Keur Massar: 101 femmes consultées, 9 cas suspects de cancer enregistrés Les femmes sont venues en masse pour assister à la journée de sensibilisation axée sur deux maladies que sont : le cancer et le Vih Sida. «Cette activité entre dans le cadre des activités d’Octobre rose. Mais nous, nous parlons d’octobre d’inclusion, car nous y associons toutes les femmes. Nous avons rassemblé beaucoup de femmes pour les sensibiliser sur le cancer et le Vih Sida», explique Mme Khady Guèye, présidente de l’Association des femmes pour l’appui aux actions de développement (Afaad), initiatrice de la journée.

« Nous vivons dans des zones précaires oú le pouvoir d’achat des populations, notamment des femmes, est très faible. Les consultations et le dépistage de ces deux maladies sont toujours chères. C’est pourquoi nous avons jugé important d’organiser cette journée de sensibilisation », ajoute Mme Guèye.



Selon les organisatrices, le cancer reste toujours une préoccupation des autorités, même si la propagation du Vih Sida a drastiquement chuté. « Des statistiques font état de 1500 femmes atteintes de cancer. C’est un chiffre très élevé encore. Par contre, la propagation du Vih Sida a baissé de rythme. Mais, nous, les relais communautaires, nous allons poursuivre la sensibilisation »; relève la présidente de l’Afaad.



101 femmes consultées, neuf (09) cas suspects de cancers enregistrés et référés



À cette occasion, 250 autotests de dépistage ont été offerts à des anonymes. « Nous intervenons à travers tout le Sénégal. Les autos tests que nous avons remis aux femmes, leur permettent de se dépister dans la confidentialité. Les mesures sont mises en place pour que la personne puisse faire un test de confirmation », souligne Pauline Ndèye, représentante de l’Ong Solidarité thérapeutique et initiative pour la santé (Solthis)/Sénégal.



Parallèlement à la sensibilisation, les femmes ont aussi bénéficié de consultations gratuites. 101 femmes ont été consultées. Neuf (09) cas suspects de cancer ont été référés à l’hôpital de Pikine.











