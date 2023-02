Lutte contre le cancer : Les femmes de la Saed se mobilisent et sensibilisent L'association des femmes travailleuses de la Saed, en collaboration avec la Division des affaires sociales et santé (DASS), a organisé une conférence sur le thème "Les cancers masculins". Une conférence animée par le docteur Mamadou Sow, chirurgien, cancérologue et oncologue à l'hôpital Dalal Diam, assisté de Mame Diarra Guèye Kébè, présidente de l'Association Cancer du Sénégal.



Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

Devant une assistance venue nombreuse, Docteur Sow a expliqué les différents types de cancers masculins les plus fréquents, les symptômes, sans pour autant manquer de mettre l'accent sur la prévention. Ainsi, Rokhaya Guèye, présidente de l'association, a déclaré que cette conférence fait partie de leurs activités de mobilisation sociale et de sensibilisation, en tant qu'association d'entreprise, à l'endroit des femmes travailleuses et du personnel de la Saed, de la population de Saint-Louis et des localités environnantes de l'entreprise.



" La conférence nous a permis de sensibiliser les hommes sur plusieurs types de cancers qui les touchent directement, comme on l'avait fait avec les femmes en 2022 ", a-t-elle précisé. Une occasion selon elle, pour beaucoup apprendre par rapport à cette maladie sournoise, qui fait des ravages au sein des populations.



La présidente de l'AFTRAS a confié que d'autres activités sont en vue, à savoir des renforcements de capacité pour les femmes dans différents domaines.











Adama Sall Leral

(Saint-Louis)



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook