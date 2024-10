Lutte contre le cancer du sein : Amadou Clédor Sall assiste avec générosité les femmes de Mermoz Le Poste de santé de Mermoz a été le théâtre d’une initiative pleine d’espoir et de solidarité, ce samedi. L’Association des femmes de Mermoz (AFM) a organisé la deuxième édition de sa journée de dépistage et de consultations gratuites. L’initiative a attiré de nombreuses femmes du quartier et d’ailleurs.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Octobre 2024 à 19:42 | | 0 commentaire(s)|

Cette année, la prévention était au cœur de l’événement, avec une conférence de haut niveau animée par des experts de renom, dont le Professeur Abdoul Aziz Kébé, spécialiste en cancérologie, le Docteur Ndella Diouf, oncologue, et Mme Maimouna Sidy Mbaye, gynécologue.



Parrain de l’événement, Amadou Clédor Sall, président du Mouvement YATAL de Mermoz, a réaffirmé son engagement à apporter un appui crucial à l’association. Et, il a souligné l’importance de cette lutte : « Je suis venu soutenir une cause noble, la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui touche nos mères, nos sœurs et nos épouses. En tant que résident de Mermoz, il est tout à fait naturel pour moi d’apporter mon soutien à cet événement et au dépistage des femmes. »



Avec conviction, il a rappelé que la prévention est la clé pour combattre efficacement cette maladie : « Nos sociétés sont depuis longtemps confrontées à la menace du cancer du sein. C’est une bataille que nous devons mener de la manière la plus noble, en commençant par le dépistage. Qui dit santé, dit prévention. Et, c’est à ce niveau que nous devons concentrer nos efforts. »



Au-delà de son soutien à cette journée de dépistage, Amadou Clédor Sall a lancé un appel aux autorités pour qu’elles intensifient leur appui à la commune de Mermoz. « Des efforts sont en cours, notamment dans le domaine de la santé. Mais, il est crucial de poursuivre ces initiatives. Nous ne pouvons pas tout attendre de l’État. Les citoyens aussi, ont un rôle à jouer, en apportant leur contribution, comme nous le faisons aujourd’hui. C’est ensemble que nous pourrons bâtir un avenir où nos mères, nos sœurs, pourront affronter et vaincre le cancer du sein. »



