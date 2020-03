Lutte contre le coronavirus à Podor : Le Conseil départemental arme les structures sanitaires Avec à sa tête son président, Mamadou Dia, le Conseil départemental de Podor a, malgré ses moyens limités, procédé, ce week-end, à la remise de dons en espèces et en nature aux structures sanitaires du département de Podor dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



Même si jusque-là le département de Podor est épargné par les cas d’infection au coronavirus, le Conseil départemental a décidé de prendre les devants. C’est dans ce cadre que son président Mamadou Dia a remis au Préfet qui préside le Comité départemental de lutte contre la propagation du Covid-19 un important lot de matériel au niveau du Poste frontalier de Demette, composé pour l’essentiel de gel hydro-alcoolique, d’eau de javel, de détergent, des gants, masques etc.

Très décidé à casser la chaine de propagation du coronavirus, Mamadou Dia a également dégainé une enveloppe budgétaire de neuf millions F Cfa pour les structures sanitaires du département de Podor. Et naturellement, c’est l’hôpital de Ndioum où une unité de traitement d’éventuels contaminés a été aménagée qui s’empare du gros lot eu égard à son statut de Etablissement de santé public (ESP).

D’ailleurs, le Conseil départemental a annoncé la commande de trois thermo-flashs qui viendront s’ajouter aux deux dont dispose pour le moment ledit hôpital. Sinon, aussi bien du côté de l’hôpital de Ndioum que du Comité départemental de lutte contre la propagation du Covid-19, ce geste du Conseil départemental a été mesuré à sa juste valeur.













