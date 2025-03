Lutte contre le faux monnayage : Les Douanes ont saisi de billets noirs d’une contrevaleur de 2 milliards 284 millions de francs CFA Des opérations combinées de lutte contre le faux monnayage menées par les Subdivisions des Douanes de Dakar-extérieur et de Louga ont permis de mettre la main sur des billets noirs d’une contrevaleur de plus de 2 milliards 284 millions de francs CFA.

Lesdites opérations ont été déclenchées le 28 février 2025 à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état d’activités délictuelles liées à la fabrication et au lavage de billets noirs dans la zone périurbaine de Dakar.



C’est ainsi que la Brigade mobile N° 2, Subdivision des Douanes de Dakar-extérieur, Direction régionale des Douanes Ouest est entrée en action pour surveiller et filer les membres du réseau ciblé. Les agents des Douanes ont, ainsi, appréhendé un premier individu le 28 février à Mbao qui avait en sa possession 4300 billets noirs d’une contrevaleur de plus de 282 millions de francs CFA.



La même unité a, par la suite, procédé à l’arrestation de deux autres individus le 02 mars à Gandigal en possession de billets noirs d’une contrevaleur de plus de 1 milliard 967 millions de francs CFA.



Le même jour, les éléments de la Brigade mobile des Douanes de Louga, Subdivision de Louga, Direction régionale Nord sont intervenus et ont intercepté un dernier individu qui gardait, dans une maison sise à Louga, une partie des billets noirs. Au total, les agents ont trouvé par devers lui 549 coupures de billets de cent dollars d’une contrevaleur de plus de 34 millions de francs CFA déjà lavés.



Les quatre prévenus sont mis à la disposition du Parquet financier. L’enquête suit son cours.

L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à lutter contre la criminalité économique et financière notamment le faux monnayage.



