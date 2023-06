Lutte contre le faux-monnayage : Plus d’un milliard FCfa en faux billets saisi par la Douane à Thiès

Selon la même source, la saisie a eu lieu, le lundi 05 juin 2023, vers 19 heures, à la suite de l’exploitation d’un renseignement effectuée par la Brigade polyvalente n°1 du Gpr. « Les délinquants, au nombre de quatre, ont été appréhendés par les agents dans une maison sise au quartier Nguinth de Thiès. Ils détenaient par devers eux deux paquets de billets noirs en coupures de 200 et de 100 euros », précise-t-on.



La Douane informe que la contrevaleur est estimée à environ 1.180.000.000 de FCfa et que parmi les personnes interpellées, figure un individu de nationalité sénégalaise établi au Cap-Vert. L’administration des Douanes, rappelle son engagement à combattre la criminalité financière sous toutes ses formes notamment les flux financiers illicites et le faux monnayage.



