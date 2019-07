Lutte contre le paludisme à Touba: Après le passage des agents de santé, certains enfants montrent des signes de diarrhée et vomissent La campagne de lutte contre le paludisme donne de la sueur froide aux populations de la ville sainte de Touba. Certains parents ont constaté que les enfants vaccinés, vomissent et souffrent de diarrhées.

Les populations de Touba s’inquiète du type de vaccins et de comprimés donnés à leurs enfants dans le cadre de la campagne de lutte contre le paludisme. « Une campagne de lutte de lutte contre le paludisme, menée par le Ministère de la Santé à Touba, nous inquiète. Les agents déployés ont donné des médicaments aux enfants.



Mais, nous ne savons pas si, c’est une campagne anti-paludisme ou une campagne pour avoir des malades à hospitaliser. Aujourd’hui, ils ont donné des comprimés à mes enfants. L’un a commencé à vomir à l’heure du déjeuner et l’autre après la prière de Tisbar, manifeste des signes de diarrhée », a regretté Serigne Souhaibou Mbaye, père de famille.



Ce dernier, a fait le même constat à Gare Bou Ndaw. Dans cette localité de la ville de Touba, les enfants souffrent des mêmes syntômes. Même constat à Darou Khoudoss. Une maman, accrochée par la RFM précise que les agents sont passés dans le quartier. Mais, juste, après leur départ les enfants se plaignent de maux de ventre et vomissent. « Nous ne savons pas s’ils ont reçu une forte dose ou pas », s’interroge la mamie.



N’empêche, Serigne Souhaibou Mbacké déplore l’absence de communication et appelle les autorités sanitaires à apporter des solutions aux maux de ces enfants dans les plus brefs délais.



Mais, le Médecin Chef du district sanitaire de Touba, Dr Mamadou Dieng, interpellé, trouvant le fait normal, demande aux populations de ne rien craindre de ces signes passagers.



