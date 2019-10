Lutte contre le terrorisme : les Etats Unis veulent encourager le Sénégal à exporter son savoir- faire

L’ambassadeur américain Nathan A. Sales, coordonnateur de la lutte contre le terrorisme, rencontrera ce mercredi à Dakar de hauts responsables sénégalais pour ‘’réaffirmer le ferme engagement des États-Unis aux côtés du Sénégal dans la lutte antiterroriste et soutenir son rôle en tant que leader régional de cette lutte’’, a appris l’APS.



Dans un communiqué reçu de l’ambassade américain à Dakar, M. Sales ‘’s’entretiendra des questions de terrorisme dans le Sahel et du soutien des États-Unis à la lutte contre le terrorisme dans la région côtière de l’Afrique de l’Ouest avec le conseiller à la sécurité nationale, Birame Diop’’.



Il rencontrera ensuite le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, ‘’afin d’encourager le Sénégal à exporter son savoir-faire et ses pratiques d’excellence en matière de lutte contre le terrorisme vers d’autres États d’Afrique de l’Ouest confrontés à des menaces terroristes’’.



Une rencontre est également prévue avec le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, pour ‘’discuter de préoccupations communes en matière de sécurité liées aux déplacements de terroristes et de l’importance d’outils tels que les listes de surveillance des terroristes et les initiatives d’échange d’informations’’.



Enfin, l’ambassadeur Sales visitera l’aéroport Blaise Diagne, qui propose des vols sans escale vers les États-Unis.

‘’La sécurité de l’aéroport a récemment été considérablement renforcée au moyen de nouveaux équipements de numérisation aux points de contrôle des passagers, grâce à un partenariat avec le gouvernement des États-Unis’’, soutient-on dans le communiqué.



