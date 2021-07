Lutte contre le terrorisme, trafic de drogue, trafic d’armes… : Des sujets au cœur des échanges entre Macky Sall et Mohamed El-Ghazouani Lors de sa visite à Nouakchott, Macky Sall et Mohamed El-Ghazouani ont appesanti leurs discours sur la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic d’armes. Dans une sous-région qui ressemble à une poudrière, il s’agit de sérieuses préoccupations liées à la sécurité des différents Etats.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021

Durant ses deux jours de visite en Mauritanie achevée hier, le Président Sall a procédé à la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays dans les domaines de la justice, de l’environnement, du développement durable, des équipements, des transports, de la pêche et de l’économie maritime.



Selon le communiqué final de la visite, les deux chefs d’Etat ont beaucoup insisté sur les « relations de fraternité, d’amitié et de bon voisinage existant entre les deux pays ». Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani et Macky Sall ont mis en gras dans leurs discours, l’importance « de prévenir la criminalité transfrontalière ».



Ils se sont engagés à « lutter plus efficacement contre ce fléau, sous toutes ses formes, en particulier le terrorisme, la migration clandestine, le trafic illicite d’armes et de drogue, ainsi que les flux financiers illicites, y compris le blanchiment d’argent ».



Par ailleurs, la question des accords de pêche, permettant aux pêcheurs sénégalais d’accéder aux eaux mauritaniennes abondantes de poissons, a été abordée. Souvent, les relations entre les deux pays subissent un coup de froid à cause des comportements des pêcheurs sénégalais et des garde-côtes mauritaniens.



Lors de son séjour mauritanien, le Président sénégalais et son homologue ont signé 7 accords conclus dans les domaines du transport routier, de la pêche et de l’aquaculture et de la justice.











Le Quotidien

