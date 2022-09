Lutte contre le trafic de médicaments: La gendarmerie de Nioro saisit une valeur de plus de 42 millions de F Cfa

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Septembre 2022 à 19:26 | | 0 commentaire(s)|

La brigade territoriale de Nioro, suite à un renseignement reçu, a saisi ce mardi, une importante quantité de fraude à Dabaly (arrondissement de Paoskoto).



Selon le Haut commandement de la gendarmerie, il s’agit notamment de médicaments et de denrées alimentaires. La valeur de la saisie est de quarante-deux-millions cinq-cent-soixante-seize-mille-sept cent-quatre-vingt (42 576 780).



Ainsi, le véhicule Fourgonnette ayant servi au transport saisi et son conducteur qui reconnaît les faits a été interpellé.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook