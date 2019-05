Lutte contre les accidents mortels : Pierre Mbakhan Gomis propose la création de centres de formation techniques…

Pour lutter contre les accidents mortels, le vice-président du Syndicat national des transporteurs du Sénégal, Pierre Mbakhan Gomis conseille la création de centres de formation techniques.



« L’Etat doit créer des centres de formations techniques pour qu'après l’obtention du permis, le chauffeur aille se perfectionner afin de connaitre son travail, ses droits et devoirs. Les sanctions pécuniaires et pénales ne règlent pas le problème. Depuis 1960, elles existent et, on voit que les accidents se multiplient », a recommandé M. Gomis sur les ondes de la RFM.

Qui ajoute qu’il faut organiser des séminaires pour lutter contre ce fléau, comme on le fait avec les maladies telles que le SIDA ou le paludisme.



« On fait des séminaires pour lutter le sida, le paludisme pourtant les accidents routiers font plus de morts que ces maladies. On doit financer des séminaires avec les acteurs et responsables du transport dans les régions et départements, pour lutter contre cette catastrophe. »



