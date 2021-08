Lutte contre les déchets plastiques : des mesures plus coercitives annoncées Le ministre de l’Environnement a profité de la cérémonie de la Journée nationale de l’arbre pour annoncer des mesures plus coercitives dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

Abdou Karim Sall a renouvelé son engagement à lutter contre la pollution, particulièrement celle plastique qui continue de faire des dégâts environnementaux. Il promet de déployer très prochainement des agents sur le terrain pour renforcer la surveillance dans la lutte contre les déchets plastiques.



Le ministre de l’Environnement reconnaît qu’il reste beaucoup à faire. Il rappelle que les sachets d’eau peuvent avoir des conséquences néfastes sur le sol.



Ainsi pour arrêter cette dégradation du sol, Abdou Karim Sall promet que des efforts seront faits pour atteindre l’objectif.

« L’As »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos