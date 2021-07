Lutte contre les inondations : L’État déploie de gros moyens à Keur Massar. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires a effectué, ce jeudi 8 juillet 2021, sa cinquième visite de chantier de la deuxième phase Projet de Gestion des Eaux pluviales et d’Adaptation au Changement climatique (PROGEP2) à Keur Massar. Accompagné du gouverneur de la région de Dakar, des Préfets et Sous-préfets, du Directeur de l’Agence de Développement municipal, des autorités municipales, du Général Mor Seck, Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, Oumar Guèye a visité tout le dispositif de pompage installé dans les quartiers.



A Keur Massar, le dispositif de pompage est visible presque partout dans les quartiers. De Jaxaay aux différentes unités en passant par Aladji Pathé et Camille Basse, les tuyaux flexibles anaconda de diamètre 300 sont déjà installés dans les rues. Sur place, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé des agents pour la gestion des équipements. « C’est le lieu pour moi de féliciter les sapeurs-pompiers représentée ici par le Général Mor Seck, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, avec toute son équipe pour l’excellent travail qui a été mené » s’est réjoui le ministre en charge des Collectivités territoriales. Et d’ajouter, «nous pouvons dire sans nous tromper que tous les points critiques sont équipés et quasiment opérationnels. Donc nous pouvons dire que le dispositif de pompage est opérationnel ».



Pour éviter les inondations, de gros moyens sont donc mobilisés par le Gouvernement. «Il y’a des électropompes de mille mètres cubes à l’heure, de 800 et de 600 mètres cubes à l’heure avec des tuyaux anacondas de diamètre 300 que l’Agence de Développement municipal a eu à acquérir. Et d’autres pompes vont arriver pour renforcer le dispositif. Nous félicitons le directeur de l’Adm pour son engagement », a-t-il déclaré.





Concerne la phase d’urgence du Progep2, les travaux de canalisation et de réalisation des bassins sont presque bouclés. « Il ne reste que la finalisation. Les entreprises sont à pied d’œuvre et la jonction des canaux sera faite d’ici quelques jours. Il faut rappeler que ce chantier devait être exécuté en 12 mois. Mais il est en train d’être réalisé en 6 mois. C’est une performance » a précisé Oumar Guèye. Il a salué le comportement citoyen des entreprises. Selon lui, elles ont bien perçu le message du Président Macky Sall .



Au cours de la visite des Chefs de quartier, des femmes et des jeunes se disent satisfaits des réalisations et du dispositif de pompage mis en place. Ils ont remercié vivement le Président de la Répuiblque, Macky Sall.













