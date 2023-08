Lutte contre les inondations: Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement s’engage à des solutions globales et concrètes Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement et ses démembrements ont procédé ce jeudi, à une évaluation des investissements, liés à la résolution globale des inondations sur l’étendue du territoire national. Les échanges ont tourné autour de la poursuite des efforts de restructuration urbaine et d’aménagement des zones d’inondation. Mais surtout, de veiller à la libération, à la restauration et, à la préservation des zones basses à travers des voies et exutoires naturels des eaux pluviales.

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, ainsi que ses partenaires, impliqués dans le programme de lutte contre les inondations s’engagent pleinement à apporter des solutions concrètes à ce phénomène. Plusieurs recommandations ont été faites, dont la nécessité de déclarer non aedificandi, les voies de drainage des eaux pluviales et les zones humides afin de prendre les mesures de sauvegarde pour empêcher toute occupation.



Ainsi, il a été décidé la mise en place de commissions départementales d’évaluation des impenses afin de déterminer la valeur des titres d’occupation impactés et les modalités de retrait desdits titres si nécessaire. Mais aussi, de libérer les exutoires naturels présentement occupés (mares, lacs, cours, bassins, etc.) pour un drainage correct des eaux de ruissellement. Les experts ont souligné à cet effet, la nécessité de reprofiler le lit des plans d’eau et des ouvrages de drainage, notamment le canal de Ouakam et le Canal du Lac Thiourour pour permettre à l’eau de s’évacuer normalement.



Ainsi, les services de l’Etat s’engagent dans une logique de doter les collectivités territoriales de documents de planification spatiale. Il s’agit principalement de plans et schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme opposables au tiers. L’idéal est de veiller au strict respect des plans d’aménagement et d’urbanisme dans les opérations de lotissements des communes afin de prévenir les risques d'inondation. Ce processus va impliquer les autorités administratives déconcentrées et territoriales dans les travaux de la Commission de Contrôle des Opérations domaniales et de la Commission chargée de l’instruction des demandes d’autorisation de lotissement.



Sous ce registre, il a été décidé la mise en place d’un observatoire de veille sur les zones inondables et les voies naturelles de drainage des eaux pluviales qui sera disponible pour les administrations, les collectivités territoriales et le grand public le MNT. L’Etat à travers cette démarche vise à préserver et, à sécuriser les zones libérées et à libérer par une requalification à partir de solutions, basées sur la nature.



Ailleurs, il a été souligné l’impératif de libérer le lac devant le village de Niagua et de préserver les zones de servitude des lacs, tout en demandant aux maires de veiller et d’assurer la sécurité des bassins. Cette décision prise rendre dans le cadre d’information sur le rapport afin que personne ne dise demain qu’il ne savait pas. Et, il est prévu d’organiser des CLD de présentation et de restitution du MNT et du rapport avec tous les acteurs à la base. Cette option vise à démultiplier le rapport pour le mettre à la disposition de tous les services de l’Etat concernés.





