Lutte contre les inondations : Le cri du cœur du préfet de Guédiawaye

Vous savez que l’État seul ne peut pas venir à bout de ce phénomène (inondations) aussi complexe. C’est la raison pour laquelle l’implication de l’ensemble des acteurs et surtout au plan communautaire, à travers les collectivités territoriales s’avère nécessaire.

C’est tout heureux que l’ONG IBP (International Budget Partenership) et ses partenaires l’aient compris, en accompagnant les collectivités territoriales pour l’élaboration de leur plan d’action pour contribuer efficacement aux côtés de l’État à la réponse contre les inondations

On nourrit l’espoir qu’au bout de ce processus, on aura des plans élaborés et biens documentés avec tous les aspects, puisque la réponse contre les inondations demande tout un ensemble d’actions d’activités, moyens à entreprendre pour endiguer ce phénomène. Ce que nous voulons surtout, c’est un engagement communautaire. Le ministre (Issakha Diop, ministre auprès du ministre de l’Assainissement et de l’Eau, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations) l’a dit l’autre jour, nous avons constaté que les canaux conçus pour évacuer et drainer les eaux de pluie, ont été transformés dans beaucoup de localités en dépotoir d’ordures

C’est quelque chose à combattre absolument

Tout le Sénégal et la banlieue en particulier ont ressenti que les inondations ont baissé d’intensité grâce à l’action vigoureuse de l’État depuis 2012, avec l’élaboration et la mise en œuvre de ce plan

Il est prévu, pour mieux sensibiliser, de mieux communiquer sur la préservation et la maintenance des ouvrages d’assainissement. Il est aussi prévu le recrutement des volontaires au niveau communautaire. Ainsi, au total, sur le plan national, 2 000 seront recrutés et la banlieue aura un quota assez important, car c’est une zone assez sensible. Ils seront mis à la disposition du ministère en charge des inondations, dans le cadre du partenariat pour alerter, sensibiliser, mais également identifier les points bas où l’État pourrait intervenir dans le cadre de ses actions