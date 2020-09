Lutte contre les inondations: Le gouvereur de Dakar lance lance l’opération Feindy

Le gouverneur de Dakar lance aujourd’hui l’opération «Feindy», dans le cadre du plan Orsec. La cérémonie se tient au parking du stade Léopold Sédar Senghor en présence de l’administration territoriale de Dakar et des autorités locales.



D'aprés L'As, le chef de l’exécutif régional de Dakar a donné le coup d’envoi de l’opération après la présentation du matériel, des produits et du personnel mobilisé à cet effet. Al Hassan Sall va ensuite visiter les sites de relogement temporaire de Jaxaay et Keur Massar.

