Lutte contre les inondations: Maires et élus territoriaux appelés à soutenir les populations La lutte contre les inondations, le soutien et l’assistance aux sinistrés doivent être aussi l’affaire des collectivités territoriales, selon le Ministre Oumar Guèye. Le maire de Sangalkam a remis, samedi dernier, du matériel de pompage au sous-préfet de sa zone.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, Oumar Guèye, par ailleurs Maire de la commune de Sangalkam, a lancé, samedi dernier, un appel à ses collègues maires, à s’impliquer davantage dans la lutte contre les inondations. M. Guèye remettait au sous-préfet de l’arrondissement de Sangalkam, du matériel composé de cinq motopompes d’une capacité de 80 m3/heure chacune, de 10 électropompes, d’accessoires et de carburant.



« Avec les pluies abondantes de ces derniers jours, certaines collectivités territoriales ont connu des inondations. C’est pourquoi le Président Macky Sall a, comme toujours, eu une posture de soutien et d’assistance à l’endroit des populations impactées », a affirmé Oumar Guèye.



Selon lui, cela doit pousser les collectivités territoriales à être au chevet des populations, car étant des démembrements de l’État. « Ce n’est pas seulement le président de la République qui doit être au-devant, mais nous tous, maires, associations, leaders d’opinion », a-t-il ajouté. Oumar Guèye souligne que la commune de Sangalkam s’est impliquée pour venir en aide aux populations inondées de certaines zones comme Keur Ndiaye Lô, Keur Daouda Sarr, Boune 2, Nouvel Horizon, Sangalkam, Medina Thioub.



D'après "Le Soleil", il a invité à une gestion efficace des motopompes et précisé qu’elles appartiennent à tout l’arrondissement. « Le sous-préfet va gérer tout cela avec son équipe, pour que chaque zone qui a des problèmes puisse recevoir ces motopompes. La commune va gérer le carburant », a souligné Oumar Guèye.

