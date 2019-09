Lutte contre les inondations à Rufisque: Le Ministre Oumar Guèye passe à l'action et met à la disposition du Préfet, 10 camions hydrocureurs Le Ministre des Collectivités territoriales s'investit grandement sur le terrain pour soulager les populations de la ville de Rufisque et lutter efficacement contre les inondations, conformément aux instructions données par le Chef de l’Etat.



Dans le dernier communiqué du Conseil des ministres, le Président Macky Sall a ainsi rappelé aux membres du Gouvernement impliqués, l’urgence de prendre toutes les dispositions requises pour renforcer la mobilisation des services, afin d’amplifier l’exécution des opérations de pompage et la libération des canaux de drainage et d’évacuation des eaux pluviales dans les zones affectées.



Le Conseil s'est tenu jeudi dernier et dès le lendemain, le Ministre Oumar Guèye a rapidement répondu aux sollicitations du Préfet de Rufisque, en mettant à sa disposition, 10 camions hydrocureurs.



Cet appui logistique a permis de pomper les eaux de pluie dans le quartier des HLM et cela a fortement soulagé les populations ainsi que tous les automobilistes empruntant la route, très fréquentée, qui passe par la localité et qui mène, dans les deux sens, au péage et au tunnel de Dioutiba.



Plusieurs autres quartiers de la commune de Rufisque-Ouest, dirigée par le Maire Alioune Mar, ont bénéficié de cet important appui logistique du Ministre Oumar Guèye, destiné à tout le département de Rufisque.



Les collectivités de Jaxaay et Bambilor en ont aussi bénéficié. Dans le département de Pikine, il a également fait la même chose, en mettant à la disposition du Préfet, 10 camions hydrocureurs pour aussi soulager les populations.





