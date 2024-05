Lutte contre les noyades dans la banlieue: Babacar Mbaye Ngaraf contre la privatisation des plages

Les cas de noyades notés se multiplient dans la banlieue dakaroise. Des acteurs de développement communautaire appellent l’Etat à mettre un terme à la privatisation de certaines plages. «On peut s’inquiéter en voyant cette marée humaine, constituée essentiellement d’enfants qui jouent avec la mort en se baignant sur ces plages dangereuses et interdites. C’est le cas de Malibu, de Wakhinane Nimzatt, de Gadaye, de Yeumbeul Nord, de Malika. On doit s’indigner de l’indifférence, de l’impuissance ou de l’inaction de toutes nos autorités», a déploré le porte-parole de Taxaw temm aar sunu gokh à Guédiawaye, rapporte Bes Bi.



Babacar Mbaye Ngaaraf d’ajouter : «Nous estimons qu’il est urgent de mettre en place un cadre inclusif avec les autorités communautaires, religieuses, administratives et même les acteurs de développement communautaire pour, ensemble, pister les mesures susceptibles de faire respecter l’interdiction de baignade sur ces plages».