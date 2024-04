Lutte contre les usines polluantes à Bargny: Division parmi les femmes de Khelcom

Ces femmes soutenant l'industrie affirment que depuis l'implantation de la centrale à Bargny, les habitants n'ont plus besoin de chercher un soutien financier ailleurs. "C'est par méconnaissance que nous avons été les premiers à nous opposer à l'installation de cette centrale, car les avantages qu'elle apporte aux habitants de Bargny étaient inconnus. Depuis son installation, nous n'avons plus besoin de soutien financier.



Grâce à l'aide de la centrale, nous avons pu construire une mosquée. Elle a également amélioré le pont traversant le canal pour nous. De plus, elle a sécurisé l'école primaire qui exposait auparavant les enfants aux éléments extérieurs tels que le vent et la poussière", a expliqué Awa Guèye, l'une d'entre elles, soulignant les avantages de leur cohabitation avec la centrale à charbon.



Elle ajoute : "Nous nous opposons catégoriquement au départ de la centrale en raison de son utilité pour nous. Même lors des fêtes religieuses, la centrale nous soutient pour répondre à nos besoins", ont affirmé la femme transformant le poisson et ses collègues, soulignant qu'elles ne sont plus exposées aux maladies.



Toutes les travailleuses du site KHELCOM ont reçu des cartes de mutuelle de santé de la part de la centrale, afin que toute personne ressentant quelque chose d'étrange concernant sa santé puisse consulter un médecin gratuitement. Une initiative inédite dans la région, aucune autre industrie n'ayant jamais offert une telle assistance jusqu'à présent."



D'autre part, elles expriment quelques demandes à prendre en considération, notamment le réaménagement de leur site pour qu'elles puissent exercer leur activité dans des conditions de tranquillité et de sécurité. "De plus, nous souhaitons simplement que la centrale à charbon soit convertie en une centrale au gaz afin de réduire la pollution de l'air", ont plaidé les femmes transformant le poisson, affirmant que la centrale est déjà en train de travailler pour répondre à ces demandes.



Birame Khary Ndaw