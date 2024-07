Lutte sénégalaise : Ama Baldé bat Gris Bordeaux par décision arbitrale

Le derby Pikine – Fass a choisi son camp. Après de multiples renvois du combat, Ama Baldé et Gris Bordeaux se sont enfin fait face ce dimanche 30 juin. Et le derby Fass – Pikine a choisi le camp de « Selleu Bu Ndaw » qui s’est offert sa 14e victoire.



D’après wiwsport, les deux protagonistes se sont échangés des coups lors des deux rounds qu’ils ont disputés. Des rounds qui vont laisser des traces sur Gris Bordeaux qui sera blessé à l’oeil.



Acheminé chez le médecin de l’arène, le Fassois ne reviendra pas pour continuer le combat. Constatant ainsi son l’incapacité à lutter, l’arbitre Malick Ngom désigne alors Ama Baldé comme le vainqueur de cette confrontation.



Gris Bordeaux s’incline ainsi pour la quatrième fois consécutive et voit sa série de neuf ans sans victoire se poursuivre.