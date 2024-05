Lutte sénégalaise : Eumeu Sène bat Sa Thiès et devient le bourreau incontesté de Guédiawaye ! Eumeu Sène (Tay Shinger) a battu Sa Thiès (Double Less), ce dimanche. Le lutteur de l’écurie Tay Shinger confirme ainsi sa suprématie sur les lutteurs de Guédiawaye. "Wiwsport.com"

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2024 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

La victoire a choisi son camp ! L’expérience a pris le pas sur la jeunesse et Eumeu Sène est sorti victorieux de son duel face à Sa Thiès. Après un round d’observation de deux minutes, les deux lutteurs accélèrent la cadence et décident de se bagarrer. Ils se rendent coups pour coups, dans une échange intense.



Blessé à la main, Sa Thiès est acheminé vers le médecin de l’arène, Ardo. À son retour, il engage le combat avec son adversaire qui, cette fois-ci, parvient à avoir une prise. Eumeu Sène ceinture son adversaire avant de le mettre au sol.



Le Tay Shinger devient ainsi le bourreau incontesté des lutteurs de Guédiawaye, puisqu’après avoir battu Balla Gaye (2 fois) et Lac 2 Guiers, le pikinois a fait mordre la poussière à Sa Thiès, qui compte désormais trois défaites en carrière (Malick Niang, Boy Niang et Eumeu Sène).



