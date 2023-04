Lutter contre les vols récurrents de matériels, de voitures et marchandises : Le Port de Dakar installe 180 caméras Qualifié de moteur de l’émergence du Sénégal, le Port Autonome de Dakar (PAD) poursuit sa dynamique et ne cesse d’innover. Dans le cadre, justement, de cette innovation et pour lutter contre les vols récurrents, 180 caméras ont été installées pour répondre aux préoccupations des importateurs qui se plaignaient de récurrents vols de voitures et de marchandises.

En visite au Port de Dakar, nous apprend « Le Témoin », le directeur général de l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG), Godwin Alini Yandjangoye, qui est aussi le président de l’Association de Gestion des Ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre, dit avoir remarqué les énormes changements survenus depuis sa dernière visite au sein du Port de Dakar.



Il a annoncé avoir beaucoup appris et compte s’inspirer du modèle sénégalais pour développer les ports du Gabon dont il est le patron



