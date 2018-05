Luxembourg – Sénégal à 18h 00 : les "Lions" en quête d’assurance !

Les "Lions" affrontent aujourd’hui le Luxembourg en match amical international, à partir de 18h00 GMT. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation de l’équipe pour le Mondial, qui démarre dans 14 jours en Russie.



Pas assez convaincants contre L’Ouzbékistan (1-1) et la Bosnie (0-0), en mars derniers, les "Lions", 28e au classement mondial, seront attendus par leurs supporters qui ont besoin d’être rassurés avant le début de la Coupe du monde. Cela commence aujourd’hui face aux Luxembourgeois, adversaires moins cotes, 83e au classent FIFA, mais qui ont tenu en échec les Bleus (0-0) sur la route de Russie en 2018.



Hormis Sadio Mané, attendu aujourd’hui, Aliou Cissé devrait aligner les joueurs qui disputeront le premier match du Sénégal au Mondial, contre la Pologne, le 19 juin prochain. La revue des troupes est loin derrière. Le sélectionneur national a eu les matches amicaux de mars pour regarder son effectif et avoir une idée sur les hommes de base de ses systèmes de jeu. Donc, il ne reste qu’à faire les derniers réglages pour mieux appréhender les compétitions.



La bande à Cheikhou Kouyate devrait toutefois se méfier des Lions Rouges qui ne comptent pas subir le jeu, malgré la force en présence. « Ce sont des adversaires de haut niveau, plus fort que nous, nous allons essayer quand même essayer de bien jouer et nous procurer es occasions », a laissé entendre le coach Luxembourgeois, Luc Holtz.



Les "Lions" vont regagner leur camp de base à Vittel, le lendemain du match. Ils vont disputer deux autres matchs amicaux contre la Croatie (8 juin) et la Corée du Sud (le 11 juin). Pour rappel, le Sénégal est loge dans le groupe H en compagnie de la Pologne, de la Colombie et du Japon.







