Lyon : Aouar positif au COVID - 19 !

Vendredi 28 Août 2020

Coup dur pour l’OL et pour Houssem Aouar. Le milieu lyonnais a été testé positif au COVID – 19 selon une information de L’Equipe. Le joueur lyonnais présentait des symptômes ces derniers jours et a été testé jeudi. C’est ce vendredi que les résultats ont confirmé l’infection au COVID – 19 du dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions.



Conséquence directe, Aouar ne sera pas aligné ce vendredi soir contre Dijon pour le premier match de l’OL en Ligue 1. Le joueur devrait également déclarer forfait pour les matchs avec l’équipe de France. La France devait affronter la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre).

