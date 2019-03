M.D, 10 ans et victime de viol : « Le vieux Guèye m’a fait grimper sur un arbre pour… » M.D n’oubliera pas de sitôt sa mésaventure avec le vieux Mor Guèye, supposé être un ami de son père. Âgée de seulement 10 ans, elle a été victime de viol à deux reprises par cet homme qui laSenneews

L’affaire a été attraite à la barre du Tribunal de Grande instance de Thiès. Mor Guèye, un notable du village de Keur Ibra Guèye, a comparu pour les les faits de viols sur mineure.



Devant le juge, la victime a confié avoir été violée à deux reprises par le prévenu Guèye qui l’appâtait avec des pièces de monnaie. La seconde fois, raconte t-elle, le vieux Guèye l’avait entraînée à la lisière du village. Et, sur place, pour échapper à la vigilance des passants, il l’a fait grimper sur un arbre touffu pour entretenir des relations sexuelles avec elle.



Toujours dans son récit, M. D. soutient que le vieux l’a violemment pénétré au point qu’elle croyait que son corps se fendait en deux. Ce sont ses cris de détresse qui ont alerté un villageois qui est venu à la rescousse. Elle a été retrouvée dans un piteux état.



L’accusé Mor Guèye n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés. Devant le juge, il s’est empressé de balayer d’un revers de mains les déclarations de son avocat, arguant qu’il souffrait de troubles mentaux.



Dans son réquisitoire, le parquet a requis 10 ans de prison ferme. L’affaire sera délibérée le 13 mars prochain.















