M. Ibrahima Diouf, nommé Conseiller Spécial du président de la BOAD

Spécialiste de l’audit, de la Gouvernance et du financement bancaire, Ibrahima DIOUF a démarré sa carrière en tant que Chef de Service des Opérations puis Chargé de Clientèle à la BICIS –DAKAR (SENEGAL) en 1989 avant de rejoindre la CBAO Dakar au poste de Directeur des grandes entreprises. Il a ensuite occupé les fonctions de Vice-président pour CITIGROUP Dakar, Bruxelles puis Londres, où il a intégré le Siège du groupe comme « Senior Auditor » et Chef de mission. Directeur Groupe, Risques Opérationnels & Contrôle Interne auprès de BARCLAYS BANK Africa et basé à DUBAI de 2007 à 2011, il a piloté entre autres, le contrôle et les risques opérationnels pour les marchés émergents, (UAE & Région du Golf, Egypte & Afrique du Nord, Afrique Sub-saharienne, Inde & Océan Indien, Pakistan et Russie).Avant de rejoindre le Cabinet du Président de la BOAD, Monsieur DIOUF occupait depuis septembre 2016, le poste d’Administrateur Directeur Général d’EBI SA, filiale internationale du groupe bancaire panafricain Ecobank Transnational Incorporated (ETI) pour la zone France, Royaume- Uni, Chine et Emirats Arabes Unis.Membre du Comité Exécutif (GEC), Senior Vice-Président et Directeur en charge de l’Audit Interne du Groupe ETI de juillet 2011 à août 2016, il a été un interlocuteur privilégié auprès des Banques centrales du continent Africain et joué le rôle de conseil à la Direction générale sur les projets stratégiques.Au moment de quitter ETI, Monsieur DIOUF était par ailleurs Président du Conseil d’Administration de AFRICA RAPIDTRANSFER SA (France) et Administrateur de Ecobank Sénégal. Ibrahima DIOUF est titulaire d’un Executive MBA de la Harvard Business School (Advanced Management Program – AMP/Boston-USA), et d’un MBA obtenu à l’Université de Dallas -Texas (USA) en International Business Management.En réaction à sa nomination, Mr Ibrahima DIOUF :”Je suis très heureux de revenir en Afrique et surtout d’intégrer la famille de la BOAD. C’est un grand privilège que de travailler aux côtés du Président Ekué que je remercie pour sa confiance. Notre seul objectif est de participer au développement économique de notre région qui, in fine, se mesurera à l’aune de l’impact social et environnemental des actions de notre Institution sur les conditions de vie de nos populations”.Le Président Serge EKUE sur le choix porté sur Mr DIOUF : “Monsieur Ibrahima DIOUF est un haut cadre africain qui a une bonne connaissance du secteur de la Banque en Afrique et au niveau international. Je suis convaincu qu’avec son expertise reconnue, nous pourrons ensemble donner une autre dimension au rayonnement de la Banque”.



A propos de la Banque Ouest Africaine de Développement



La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’Institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (GEF, AF, GCF). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre régional de collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour l’identification et le développement de projets MDP. Elle s’est engagée à la neutralité carbone à l’horizon 2023 et est un membre actif de l’International Development Finance Club (IDFC) qui rassemble 24 banques nationales, régionales et bilatérales de développement.