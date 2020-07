M. Mb traîné en justice pour avoir renversé le bol de " mbaxal "

Drôle d’histoire ! Moustapha Mbengue a déposé une plainte contre son fils Mame Ngor Mbengue. Selon les infos de SourceA, repris par Seneweb, ce dernier, maçon de profession, a eu l'outrecuidance de renverser le dîner familial et de proférer des injures à ses parents et autres membres de la famille réunis autour d'un bol de "mbaxalu keecáx" (Ndlr : du riz au poisson fumé).



Le Tribunal de Mbacké a condamné Mame Ngor à 3 mois assortis de sursis et à payer une amende de 50 000 F Cfa.



