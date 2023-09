M. Seck alias «Ketchup» abuse d’une fille de 15 ans

M. Seck, plus connu sous le sobriquet de « Ketchup », croupit actuellement en prison. Selon nos sources, la fille A. S. qui cherchait du travail, s’est rapprochée de sa tante A. Diouf. Cette dernière a contacté M. Seck alias Ketchup, connu comme courtier pour femmes de ménage. Quelques jours plus tard, Ketchup dit à la tante de la victime qu’il a trouvé du travail pour elle à la cité Soprim. La fille, toute heureuse, veut faire connaissance avec son employeur. Contre toute attente, M. Seck va lui tendre un piège pour la violer, raconte "L'As".



En allant à son lieu de travail, elle est aperçue par M. Seck à l’arrêt des véhicules. Ce dernier, sur sa moto, propose à A. S. de la déposer. Et sans arrière-pensée, l’adolescente s’exécute. M. Seck qui avait ourdi son plan, dépose la fille dans une maison inhabitée et l’enferme dans l’un des appartements. Il lui sert à manger mais A. S. refuse. Alors, M. Seck abandonne l’adolescente dans l’appartement pour vaquer à ses occupations. Il revient plus tard pour l’inviter de nouveau à manger.



Ce que finalement l’adolescente va faire. Ce qu’il ne fallait pas, car la mineure s’est retrouvée dans un sommeil profond. Elle s’est réveillée le lendemain, pour constater sa nudité et ses habits un peu éparpillés dans la chambre. Elle raconte sa mésaventure en versant de chaudes larmes. Sans tarder, sa tante A. Diouf qui avait informé la veille la Police des Parcelles de la disparition de sa nièce, s’y est rendue pour déposer une plainte contre Ketchup. Et séance tenante, les limiers ont fait une réquisition pour des examens gynécologiques. Les résultats des examens révèlent « des lésions hyménales, une vulve souillée, des pertes blanchâtres ».



Le courtier disparu depuis le mois d’août, est finalement tombé.