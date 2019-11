MBOUR: 10 kilogrammes de drogue saisis

Jeudi 21 Novembre 2019

Les opérations de sécurisation lancées par les limiers, à Mbour, ont abouti à la saisie de 10 kg de chanvre indien et de 137 cornets. Les saisies ont été opérées au quartier Darou Salam, et au quai de pêche de Mbour par les éléments du commissaire Mandjibou Lèye.



Les mis en cause ont été déférés, informe le correspondant de iradio. Par ailleurs, 3 voleurs de scooters ont été arrêtés au cours de l’opération.

