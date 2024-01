MÉDIAS: Les agences de presse africaines invitées à « replacer les spécificités » du continent, au cœur du traitement de l’information

Fouad Arif, le président de la Fédération des agences atlantiques de presse africaines (FAAPA), a invité, lundi, à Rabat, les agences de presse africaines, à ‘’ replacer les spécificités ’’ du continent au cœur du traitement de l’information, afin d’» asseoir une approche de coopération et de développement commune » en Afrique.



‘’ Il s’agit, à travers cette institution qui est la FAAPA, de travailler pour replacer nos spécificités africaines au cœur de notre traitement de l’information, qu’elle soit culturelle, sportive, politique et économique ’’, a dit M. Arif, également Directeur général de Maghreb Arabe Presse (MAP), l’agence de presse officielle du Maroc.



Il s’exprimait à l’ouverture de la 7e Assemblée générale de la FAAPA, à Rabat. La cérémonie d’ouverture de la réunion a été présidée par un représentant de Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en présence du Directeur général de l’Agence de presse sénégalaise (APS), Thierno Ahmadou Sy, ainsi que d’autres dirigeants d’agences de presse d’Afrique.



Fouad Arif indique que ‘’ la reconquête de l’Afrique doit être marquée par une réelle évolution du discours médiatique, qui doit se distinguer par une réappropriation de notre récit national de manière individuelle et celle du récit collectif au niveau continental ’’.



‘’ Il s’agit de permettre à l’information africaine, d’être traitée par une réelle et authentique touche africaine ’’, a-t-il dit.



Les travaux de la septième assemblée générale de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), sont placés sous le thème ‘’L’information africaine : enjeu de souveraineté majeur’’.



‘’ Ce thème a pour objectif de mettre en avant les rôles des agences de presse africaines de manière générale et la FAAPA en particulier, dans la promotion de la coopération informationnelle au niveau de la façade Atlantique ’’, a-t-il souligné.



‘ ’Les médias et les agences de presse ont un rôle majeur à jouer dans ce sens, pour asseoir une approche de coopération et de développement commun ’’, a-t-il estimé.











Aps