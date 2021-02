MÉDINA YORO FOULAH : UN ENFANT TROUVÉ MORT DANS UN INCENDIE À NDORNA

Un enfant a perdu la vie dans un incendie à Ndorna, dans le département de Médina Yoro Foulah. Il s’agit d’une fillette âgée d’environ 2 ans qui été prise au piège par la furie des flammes.

L’incendie s’est déclaré plus précisément dans le village de Kokolé dans la commune de Ndorna, en milieu de journée. L’origine du feu n’a pas été élucidée mais on note, en plus de cette perte en vie humaine, plusieurs cases calcinées et d’importants dégâts matériels.

Les cas d’incendies sont assez fréquent en cette période de l’année dans cette partie de la région de Kolda. Malheureusement, aucune caserne des sapeurs pompiers n’est disponible sur toute l’étendue du territoire départemental. Jusqu’ici, Médina Yoro Foulah dépend de Kolda pour des opérations de secours.

