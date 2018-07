MEGA-MEETING DE NGOURANE : ALIOU SALL TACLE L’OPPOSITION ET DÉCROCHE UN "FILS" DE WADE Venu présider le meeting de lancement officiel du mouvement de soutien ‘’Initiative Républicaine’’ pour la réélection de Macky Sall de son collègue de la CDC, Cheikh Déthialaw Seck de Ngourane, Monsieur Aliou Sall très en verve ce samedi 14 juillet 2018 s’est défoulé sur l’opposition qu’il a qualifié de dépassée par le déroulement des évènements. En effet, selon lui ‘’cette opposition qui s’était donnée l’objectif de rassembler un million de personnes lors de leur marche du 13 juillet a pris contact avec la société civile, les directeurs d’entreprises en difficulté et tous leurs militants mais elle ne se retrouve qu’avec 3000 manifestants.



Rédigé par leral.net le Mardi 17 Juillet 2018 à 03:32 | | 0 commentaire(s)|

"L’opposition manque d’arguments et Macky résout tous les problèmes qu’elle espère exploiter pour susciter la colère de la population’’, assène Aliou Sall. Qui poursuit : ‘’Macky a réglé définitivement le problème de l’électricité, il a construit les routes, la crise de l’enseignement est derrière nous. Lorsque des problèmes ont surgi dans les universités, l’opposition espérait tenir le bon bout mais Macky a trouvé le consensus avec les étudiants. Tout dernièrement, avec le malheur qui a frappé les éleveurs, le Président, en leur octroyant un milliard, a encore coupé l’herbe sous les pieds de cette opposition qui espérait, là, trouver l’occasion de déstabiliser le pays’’.



Dans un autre registre, il a lancé un appel aux opposants : ‘’Vous êtes fatigués de jouer l’oiseau de mauvais augure, vous êtes fatigués de vous opposer sans trouver d’issu, vous ne parvenez pas à trouver où passer Macky Sall venez le soutenir car il est le meilleur, il est le choix des sénégalais lui qui a fait tant de belles choses pour son peuple en réalisant les pistes rurales, la boucle du Blouf, en prolongeant l’autoroute à péage jusqu’à Mbour, en mettant en œuvre des politiques sociales telles que la réduction de l’impôt, la baisse des prix de l’électricité, des denrées, du loyer, la hausse des salaires, les bourses familiales, la couverture maladie universelle, entre autres".



Le point culminant du meeting a été la démission séance tenante du chargé du parc automobile du palais sous Wade et attaché d’ambassade en Chine, Monsieur Mbacké Faye de Kébémer. Prenant la parole, il a solennellement déclaré son adhésion à la mouvance présidentielle, emboîtant ainsi le pas à Modou Diagne Fada de LDR Yessal qui s’est fait représenter par une forte délégation conduite par Ndiaga Diaw premier adjoint au Maire de Kébémer. On a aussi noté la présence du Ministre d’Etat Marième Badiane, du Ministre Abdou Aziz Mbaye, du Ministre Conseiller et coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar Khalifa Dia, des députés et hauts Conseillers des collectivités territoriales et de plusieurs maires du département.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook