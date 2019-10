MEOUANE : Des jeunes de l'APR recadrent Bara Ngom BSG Après avoir déclaré récemment sa candidature à la mairie de MEOUANE, le leader du BSG Bara Ngom fait l'objet d'attaques de la part des partisans du maire Bara ndiaye actuel directeur de la maison de la presse.

D'après nos informations une grande réunion se prépare à Méouane pour rétablir la vérité sur les nombreuses contre vérité du leader du BSG Mr Seck. Un de nos interlocuteurs nous fait savoir que l'actuel maire fait de son mieux pour satisfaire les besoins des populations de la localité avant d'ajouter que Bara Ngom patron du BSG fait la manipulation et l'achat de conscience et les populations de Méouane ne peuvent pas confier la mairie a un aventurier qui travaillent pour l'opposition. D'ailleurs ils comptent organiser dans les jours à venir une grande rencontre pour expliquer les réalisations du maire Bara ndiaye

