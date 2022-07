MERCATO: KOULIBALY À CHELSEA, TRANSFERT IMMINENT Kalidou Koulibaly devrait s'engager avec Chelsea dans les prochaines heures. Un accord aurait été trouvé entre Chelsea et Naples autour d'une somme avoisinant les 40 millions d'euros.



Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juillet 2022 à 20:55 | | 0 commentaire(s)|

Thomas Tuchel tient le remplaçant d'Antonio Rüdiger. Après les départs de l'Allemand, d'Andreas Christensen et celui attendu de César Azpilicueta, Chelsea devait se renforcer en défense. C'est désormais chose faite puisque Sky Sport via Fabrizio Romano indique qu'un accord a été trouvé entre Naples et Chelsea pour le transfert de l'international sénégalais, qui devrait rapporter 40 millions d'euros au Napoli. Le joueur devrait quant à lui toucher un salaire avoisinant les 10 millions d'euros annuels. La visite médicale est prévue ce jeudi.





DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook