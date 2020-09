MERINA NDAKHAR - UN POLYGAME DE 67 ANS, PÈRE DE 9 ENFANTS, RETROUVÉ PENDU

Une dizaine de jours après le drame de Tivaouane, qui a emporté le sieur dénommé Cheikh Kane, son épouse et sa fille, dans des conditions non encore élucidées, le département de Tivaouane est à nouveau secoué par une autre affaire.



Un homme, âgé de 67 ans, marié à deux femmes et père de 9 enfants, a été retrouvé mort, pendu à un arbre. Les faits ont eu lieu dans le village de Boussoura Lèye, dans la commune Merina Ndakhar.



Perdu de vue depuis lundi, le sexagénaire a été retrouvé par sa fille, pendu à un tamarinier non loin du village.



Le corps du défunt a été acheminé à l’hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie de ladite localité.

