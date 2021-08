MEURTRE DE PENDA KÉBÉ : SON PETIT AMI INCULPÉ POUR MEURTRE

L’affaire Penda Kébé, cette femme de 24 ans retrouvée morte, le 9 août dernier, vers les coups de 11 heures au quartier Djibock de Ziguinchor connaît un nouveau rebondissement. En effet, l’enquête avait permis de mettre la main sur le nommé A. Diouf qui se trouve être le petit ami de la victime. Selon Libération, le mis en cause a reconnu les faits. Il a confié aux enquêteurs que dans la nuit du 8 au 9 août dernier, il avait raccompagné à pied la victime de Tilène à Alwar. Quand ils sont arrivés à hauteur du canal d’Alwar, alors qu’il pleuvait et que l’eau ruisselait abondamment, P. Kébé, aurait, selon lui, trébuché avant de disparaître. Sans aviser personne, il est rentré tranquillement chez lui.



Il faut dire que le corps sans vie a été retrouvé à un kilomètre du lieu supposé de noyade de la victime et à une vingtaine de mètres du canal.



Selon le journal, l’enquête de voisinage a battu en brèche les déclarations du mis en cause. Pis, le mis en cause présente des traces de blessures et de lutte notamment des égratignures sur le visage. Une perquisition faite chez lui a attesté qu’il avait rangé ses bagages sans doute dans le but de quitter Ziguinchor. Autant d’indices graves et concordants qui ont motivé sa garde à vue pour meurtre.



EMEDIA

