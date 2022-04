MFDC : Guy Marius Sagna sali dans une vidéo et classé parmi ceux qui financent la rébellion L’activiste et membre de Frapp est taxé par d’aucuns, de rebelle. Guy Marius Sagna dit avoir reçu, hier, une vidéo dans laquelle il est dit que son nom a été retrouvé dans des documents du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), notamment sur la liste de ceux qui cotisent pour le mouvement. "L'As"

« Je dois vous avouer une chose. Je vous cachais cette chose jusqu’à présent. Il est temps que je vous dise la vérité », ironise l’activiste.



Il dit être un rebelle qui lutte pour l’indépendance, la souveraineté de l’Afrique et un gouvernement fédéral à la tête de tous nos micro États. Mieux, ajoute M. Sagna : « je cotise en effet tous les jours pour l’indépendance et la souveraineté du Sénégal et de l’Afrique ».



Avant de souligner que la Casamance est trop petite pour eux ainsi que le Sénégal. A l’en croire, leur projet, c’est une Afrique souveraine et unie, autour d’un gouvernement fédéral.













