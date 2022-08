MLD, Macky Sall, 100 millions par député de l'inter-coalition Yaw-Wallu : Massaly dézingue Mamadou Lamine Diallo Mamadou Lamine Diallo a vraiment signé un pacte avec le mensonge sinon comprendre son inflation verbale interrompue dont chaque vocable rime avec contre-vérité ? Il semble que le leader de Tekki "mi tékouwoul" daara (il ne vaut rien) se pique toujours un malin plaisir à nous pomper l'air avec ses déclarations fracassantes mais, somme toute, creuses, oiseuses, nulles et non avenues. Tant ses calomnies, dénigrements et délation ont trop duré. Il est grand temps qu'il arrête, qu'on le dit basta !

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022 à 20:30

Ce petit poucet de l'arène politique s'arme de sa langue de vipère pour dire du n'importe quoi sur de paisibles citoyens. Cherchant le buzz, il vient d'écrire sur le mur de sa page Facebook que le Président de la République Macky Sall propose cent (100) millions à chaque député de l'inter- Coalition Yewwi/ Wallu aux fins de débauchage. Quel mensonge creux ! On se demande même si vraiment cet homme croit en Dieu. La politique ne doit pas nous conduire aussi à inventer des histoires à dormir debout. Vouloir tenir la vedette de l'actualité ne doit pas nous pousser à signer un bail avec les anti-valeurs. Cela n'est pas admis dans aucune religion, MLD. Infatigable souteneur du Président Macky en 2012, n'est-ce pas toi qui quémander le poste de ministre des finances pour des raisons que l'on sait ?



Aujourd'hui, personne ne peut nier le bilan bâti sur de l'or dur du Président de la République Macky Sall. Depuis 2012, il a complètement transformé le Sénégal et, c'est ce que des méchants cons, aigris, ennemis du progrès de la race de Mamadou Lamine Diallo ne veulent pas comprendre ou feignant d'ignorer tout simplement. Oui ! Le temps de l'action n'est pas celui de l'inaction où s'engluent MLD et les gens de son acabit. Je suis d'accord qu'on peut s'opposer mais, pas vouloir jeter l'anathème sur tout et à tout-va . C'est vraiment être frappé de cécité que de nier les belles avancées du régime du Président Macky aussi bien sur les plans social, infrastructurel, économique, éducatif, sanitaire et, j'en passe...



Les inondations qu'il évoque pour tirer des missiles sur le Président Macky et son gouvernement ne sont pas le propre du Sénégal. Des pays économiquement puissants comme la France, l'Inde, la Chine, etc. ont connu ces aléas de la nature. En plus, le Chef de l'Etat n'est jamais resté insensible à ce phénomène. Il a toujours décrété le Plan ORSEC (Organisations des Secours) et a pris les mesures idoines pour soulager les victimes. C'est de là qu'on attend une autorité de sa trempe. Il n'est pas dans des débats vaseux, contre-productifs car l'émergence dont il aspire pour le Sénégal est fille de l'action et non de fariboles.





* M. Mouhamadou Lamine Massaly,

Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR).

